Sanremo: parcheggio di piazza Eroi, al via la 'Berlinese', il cantiere procede secondo i tempi

E’ iniziata nei primi giorni di settembre, la costruzione della cosiddetta ‘Berlinese’, nel cantiere del futuro parcheggio di piazza Eroi Sanremesi, nella città dei fiori. Si tratta Un sistema di pali di fondazione trivellati che permette di sostenere il fronte di uno scavo e di contrastare i movimenti del terreno.

E’ un lavoro delicato, che sarà eseguito sul lato dei fabbricati e su tutto il perimetro del futuro parcheggio. I lavori andranno avanti fino alla fine di ottobre, quando invece inizierà un primo scavo di circa un metro su tutta l’area del cantiere. Verrà poi realizzata una trave sul perimetro e saranno realizzati i ‘puntoni’ attorno allo scavo, quando poi si scaverà per altri quattro metri e, successivamente altri cinque per arrivare al fondo del parcheggio. Toccherà alla fondazione e ai solai per risalire e, via via, procedere con la costruzione. Ad oggi il cantiere sta rispettando i tempi ed il comune ha già liquidato, tra spese tecniche e all’impresa, circa due milioni di euro.

Inoltre, in piazza Muccioli di fronte all’Istituto Colombo, sarà realizzata un’area parcheggio per circa 50 posti moto. Per evitare che si rovini la pavimentazione storica sarà realizzato un battuto di cemento da 10 centimetri con sotto del cellophan, che consentirà, al termine dei lavori di rimuovere la soletta.

Infine, all’angolo del palazzo dell’Istituto (nella ex vineria) verrà allestito l’ufficio del cantiere per la ditta impegnata nella costruzione. Questo per evitare che la stessa fosse costretta ad allestire sistemazioni di fortuna, decisamente più impattanti.

Visto che la direzione lavori sta operando anche per il Politecnico di Torino, il comune di Sanremo sta organizzando visite con gli studenti dell’istituto piemontese all’interno del cantiere. In questo modo potranno visionare un cantiere complicato, all’interno di un centro urbano storico.