Sanremo: pali dell’illuminazione pericolanti, due giorni di lavori in via Lamarmora

Per le strade di Sanremo ci sono diversi pali pericolanti, che siano quelli della luce o quelli della filovia sull’Aurelia. Negli anni si sono verificati spesso crolli e da diverse zone della città i residenti hanno più volte chiesto l’intervento delle società competenti per la sostituzione.

Amaie si è presa in carico alcuni dei casi maggiormente urgenti e nel piano delle sostituzioni a breve sarà il momento di via Lamarmora. L’azienda ha infatti pianificato due giorni di lavoro per la sostituzione dei pali dell’illuminazione pubblica nella popolata e trafficata via nel quartiere di San Martino.

I lavori di Amaie sono in programma giovedì e venerdì, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18 nel tratto compreso tra i civici 341 e 325. Nel momento dei lavori via Lamarmora sarà chiusa al traffico.