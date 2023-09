Ospedaletti: l'Amministrazione Comunale saluta il Luogotenente dei Carabinieri Pier Franco Rivano

Con una semplice e cordiale cerimonia ospitata questa mattina nella Sala del Consiglio Comunale di Ospedaletti, l'Amministrazione Comunale ha salutato e ringraziato il Luogotenente dei Carabinieri Pier Franco Rivano che lascia l'incarico al comando della Stazione di Ospedaletti per sopraggiunti limiti di età.

Domani Rivano compirà 60 anni e sarà quello il suo ultimo giorno di lavoro per poi andare in pensione. Oggi a salutarlo sono intervenuti in tanti, compresi tre dei cinque sindaci che ha avuto nel corso di oltre 30 anni trascorsi nella cittadina 'delle rose'.

Arrivato a Ospedaletti a fine 1991 quando era Sindaco Stefano Ghirardelli, Pier Franco Rivano ha assunto il comando della locale Stazione CC nel mese di giugno 2000 con Flavio Parrini primo cittadino, ha proseguito poi con i sindaci Eraldo Crespi, Paolo Blancardi e adesso con Daniele Cimiotti, questi ultimi tre presenti questa mattina per il saluto di commiato.

Originario di Carloforte in Sardegna, Rivano ha sempre affiancato le istituzioni con grande professionalità e spiccata disponibilità, atteggiamenti questi che gli hanno concesso di entrare rapidamente in sintonia con la cittadinanza che lo ha accolto da subito con grande rispetto ed empatia.

Nella foto da sinistra: Paolo Blancardi, Daniele Cimiotti, Eraldo Crespi e Pier Franco Rivano