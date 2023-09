Sanremo: a Coldirodi le reliquie di Madre Teresa di Calcutta, saranno esposte nella parrocchia di San Sebastiano

Dopo le reliquie di Padre Pio nel settembre del 2021, Coldirodi si prepara per accogliere un altro simbolo dal grande valore storico e religioso.

Martedì 12 settembre arriveranno in paese le reliquie di Santa Teresa di Calcutta, al secolo Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, una delle donne di Chiesa più note nella storia contemporanea, proclamata beata da papa Giovanni Paolo II il 19 ottobre del 2003 e beatificata da papa Francesco il 4 settembre del 2016. Nata a Skopje nel 1910 e morta a Calcutta nel 1997, Madre Teresa, nota per il suo impegno in prima linea al fianco dei più debili, è stata anche fondatrice della congregazione religiosa nelle Missionarie della carità.

Le sue reliquie sono state concesse alla parrocchia di San Sebastiano di Coldirodi da mons. Luigi Panighetti, prevosto della Basilica di San Vittore in Varese, e sono state donate dal postulatore della causa di beatificazione, padre Brian Kolodiejchuk.

Le reliquie saranno accolte in paese martedì 12 settembre alle 17.15 in piazza San Sebastiano alla presenza di mons. Vittorio Lupi, vescovo emerito della Diocesi di Savona-Noli. Poi, alle 18, la messa solenne al termine della quale si potrà iniziare l’esposizione. Da mercoledì saranno esposte ogni pomeriggio dalle 16 nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano. Sabato, invece, l’esposizione durerà tutto il giorno mentre domenica, alle 10.30, è in programma la messa solenne.

“Tutti sono invitati a partecipare a questo momento di fede presso la parrocchia di San Sebastiano Martire per poter essere aiutati e sorretti dall’intercessione potente di Santa Teresa di Calcutta” commenta Don Filippo Pirondini, parroco di Coldirodi e promotore delle iniziative.