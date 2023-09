Ventimiglia: migranti in città, il Sindaco Flavio Di Muro lancia la proposta "Serve un Cpr in Liguria"

“Serve un Cpr in Liguria, ne sono convinto e lo chiederemo con forza”. Lo ha detto il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, ieri sera alla festa della Lega. “Ventimiglia – prosegue - non deve pagare un prezzo così gravoso come adesso per il fenomeno migratorio. Il flusso va sicuramente distinto tra chi ha bisogno e tra chi viene a delinquere. La maggior parte dei migranti presenti in città è irregolare e, quindi, chi non si vuole fare identificare non deve restare sul territorio”.

Flavio Di Muro ne è certo: “Questi devono andare via. Ho grande fiducia su quanto viene fatto a livello governativo e spero di poter dare il mio contributo, ma sono convinto che serve un Centro Per il Rimpatrio, in modo da organizzare il rientro nel rispettivo paese, a chi viene qui solo per delinquere. Dobbiamo fermare chi è protagonista di risse, chi insulta la gente alle Gianchette, chi bivacca alla stazione e non ha fatto richiesta di protezione internazionale. Si devono portare al Cpr, che non è un ‘lager’ come dicono a sinistra, ma un centro dove stanno rinchiusi e poi vengono riportati nel loro paesi”.

Il Sindaco ha anche commentato l’apertura del primo ‘Pad’ a Ventimiglia: “Ha aperto da pochi giorni e il giudizio non può che essere approssimativo. La proposta sul Pad ci ha visto immediatamente favorevoli, perché quando si vedono donne, bambini e famiglie dobbiamo essere accoglienti. Non ci sono destra o sinistra per le persone che scappano da guerra e fame. Noi garantiamo la nostra parte ed ho chiesto solo una cosa alla Caritas, ovvero che di fronte non ci siano accampamenti e sporcizia. Resta il problema ma, almeno nella zona di San Secondo il problema si è risolto”.

In relazione ai migranti non si poteva non parlare del Cimitero, dove sono state sistemate le guardie giurate, per evitare l’ingresso di migranti che utilizzavano i bagni e le fontane: “E’ una decisione che mi rende orgoglioso, anche perché molte signore anziane mi fermano per la strada e mi ringraziano perché ora possono entrare al cimitero senza timori”.