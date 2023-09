Ventimiglia: lettrice "Torno in città dopo tanti anni e trovo via Veneto in situazioni drammatiche" (Foto)

Una nostra lettrice, Paola Civardi, ci ha scritto per segnalare (con foto) la sporcizia presente in via Veneto a Ventimiglia:

“Ancora ieri ho riscontrato l'immondizia lasciata tra le auto posteggiate e il marciapiede (la puzza non si può fotografare) nonché i cespugli lungo il marciapiede di fronte alle scuole elementari. Su un alberello di ulivo proprio di fronte alla scalinata delle scuole c'era anche un ventilatore e sul marciapiede di fronte alla Gil anche un materasso. Vengo spesso al mare a Ventimiglia dove ho trascorso i primi 23 anni della mia vita e sta sporcizia lungo i marciapiedi la noto da mesi per cui mi é sembrato doveroso segnalarla anche se immagino che altri lo abbiano già fatto. In attesa di vedere più pulita la città porgo cordiali saluti”.