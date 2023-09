San Bartolomeo al Mare: grande affluenza per l'evento 'Sport Family Day' che promuove le attività sportive per ragazzi

Forte affluenza e apprezzato sabato pomeriggio all’insegna dello sport e delle attività outdoor a San Bartolomeo al Mare. Piazza Torre Santa Maria e Lungomare delle Nazioni sono stati infatti invasi da coloratissime famiglie a caccia di nuove emozioni sportive e di timbri da collezionare sulla tabella dello “Sport family day”. I giovani atleti che hanno completato il percorso delle 16 diverse discipline, facendo timbrare tutte le caselle sulla propria tabella, hanno infatti ottenuto il diploma consegnato dall’Amministrazione comunale.

Nessun limite alla voglia di divertirsi con tennis da tavolo, karate, tennis, padel, pallavolo, skateboard, zumba, basket, tiro con l’arco, pattinaggio, calcio e beach volley. ma anche sup, kayak e vela, con la possibilità di provare in mare gli sport acquatici più apprezzati in Riviera, con lo speaker Paolo Bianco ad animare “la caccia al timbro”.

“Un pomeriggio di sano sport e divertimento che ha permesso a tanti ragazzi di provare molte delle attività sportive presenti sul territorio - ha dichiarato il Consigliere comunale incaricato allo sport, Antonello Martini, presente in piazza insieme all’Assessore Maria Elena Ardoino -. Ringrazio tutte le associazioni sportive che si sono impegnate in questo bel pomeriggio di condivisione, la maggior parte delle quali aveva già partecipato con entusiasmo al Campus SBM di giugno. Viva lo sport!”.