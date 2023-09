Ventimiglia: dà in escandescenze in un locale e picchia i poliziotti, denunciato un cittadino del Mali

Un cittadino del Mali è stato indagato dalla Polizia di Ventimiglia per resistenza, violenza o minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e poi riammesso in Francia.

I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio, quando una Volante è intervenuta in un bar del centro, dove era stato segnalato un uomo che, dopo avere arrecato disturbo agli avventori, era stato allontanato dal locale. Grazie alla collaborazione dei testimoni, dopo pochi minuti gli agenti lo hanno rintracciato nelle immediate vicinanze del pubblico esercizio.

L'uomo, in stato di alterazione psicofisica ma non ubriaco, ha oltraggiato gli agenti e, una volta in Commissariato, ha proseguito nel suo atteggiamento, scalciando e colpendo ripetutamente i poliziotti e gli arredi. E’ stato calmato con un farmaco e, dopo le verifiche documentali e dattiloscopiche, è stato denunciato e riportato in Francia.