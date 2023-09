Vallebona: auto finisce fuoristrada e fa un volo di tre metri, illesi gli occupanti e intervento dei Vvf (Foto)

Finiscono in una fascia con un volo di tre metri a bordo dell’auto ma, fortunatamente, non riportano contusioni e riescono a uscire dal mezzo senza problemi.

Piccola disavventura, questa notte per due persone che, a bordo dell’auto stavano percorrendo una stradina di località Madonna della Neve a Vallebona. Per cause ancora in via d’accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo che è finito sottostrada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Presente anche il personale medico del 118 e un’ambulanza. Riscontrate lievissime ferite per uno solo degli occupanti dell’auto.