Sanremo: serie di controlli della Polizia per i mesi estivi, il bilancio delle operazioni negli ultimi giorni

Proseguono senza sosta a Sanremo i controlli straordinari predisposti dal Questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore in occasione della stagione estiva.

Gli agenti del Commissariato matuziano, coordinato dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Anna Leuci, hanno proseguito l’opera di controllo del territorio svolta dalle volanti e dalle unità del Reparto Prevenzione Crimine Liguria. Il bilancio ha visto 514 persone identificate di cui 62 straniere, 16 posti di controllo effettuati e 100 veicoli verificati.

Tre persone, invece, sono state denunciate. Tra queste, una per resistenza a Pubblico Ufficiale (nei confronti della quale è stato disposto il foglio di via obbligatorio) e due per possesso ingiustificato di strumenti da punta e taglio. Da evidenziare l'attività dell'ufficio anticrimine, il cui costante e determinato impegno permetteva di notificare bel quattro avvisi orali nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la società.