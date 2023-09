Sanremo: piove nella stazione di corso Cavallotti, perdite d'acqua sui binari e bacinelle all'ingresso (Foto)

Le lamentele sui disservizi della stazione ferroviaria di corso Cavallotti a Sanremo si susseguono da anni e, quella che viene sottolineata da molti passeggeri dello scalo matuziano, questa volta si ‘sposa’ con un’altra questione scottante, ovvero la siccità e la crisi idrica.

Da mesi, infatti, sul primo binario della stazione, viene notata una importante perdita d’acqua, come si può vedere nelle foto scattate alcuni giorni fa. Non è chiaro se la forte umidità e la caduta d’acqua dalla volta dello scalo sia da attribuire ad una perdita di un tubo sovrastante o se si tratta di una infiltrazione. Molto più probabile la prima ipotesi, visto che le scarse piogge degli ultimi giorni non farebbero presumere alla seconda.

Un problema, quello delle perdite dai tubi che secondo gli esperti sarebbe una delle cause principali (dopo le poche precipitazioni) della crisi idrica in atto da tanto tempo nella nostra zona. In molti, tra i passeggeri dei treni che utilizzano la stazione ci hanno segnalato la problematica, unita a quella dei tapis roulant spesso inutilizzabili per percorrere i 400 metri che dividono l’ingresso dello scalo con i binari.

Tornando alle infiltrazioni d’acqua, nei giorni scorsi altri passeggeri ci avevano segnalato (nelle foto) la presenza di secchi e bacinelle nella stessa stazione, dove dal soffitto cadeva il prezioso liquido. Una storia di incuria e spreco che, ovviamente, deve fare riflettere.