Camporosso: pulizia sul torrente Nervia, 50 volontari raccolgono 200 sacchi di immondizia (Foto)

In collaborazione con alcune associazioni locali e l'amministrazione comunale di Camporosso con il Sindaco Davide Gibelli in prima linea, è stato pulito stamattina il torrente Nervia

Numerose le squadre che hanno partecipato con 50 volontari presenti. Ogni gruppo era diviso per settore, partendo dal confine con Dolceacqua fino ad arrivare alla foce. Come da previsione, sono state raccolte tonnellate di spazzatura: oltre 200 sacchi e oggetti ingombranti di ogni genere: motori d'auto, motorini, biciclette, passeggini, materassi, pneumatici, vasca da bagno, lavatrici ed altro.

Le associazioni che hanno partecipato oltre al comune di Camporosso sono: - Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici (promotore dell'iniziativa), Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, BordiEventi, Oasi del Nervia, Soccorso Alpino, Protezione Civile di Bordighera e Fiab Riviera dei Fiori.

“Plastica di ogni genere, pneumatici, batterie di veicoli, carcasse di motocicli, stracci, piccoli o grandi ingombranti di varia natura. Questi sono i rifiuti raccolti questa mattina nel greto del torrente Nervia da una cinquantina di volontari. In tutto quasi 200 sacchi e svariati cumuli di immondizia”. Lo ha detto il Sindaco di Camporosso, Davide Gibelli, commentando la mattinata odierna. “Continua la campagna ambientale – prosegue - per proteggere il nostro territorio e contro gli incivili che abbandonano rifiuti in ogni luogo. Grazie di cuore di cuore all’Aceb di Camporosso che ha promosso l’iniziativa, alle associazioni aderenti e a tutti i partecipanti”.