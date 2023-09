Sanremo: 135 mila euro per un sistema elettronico di controllo al parcheggio del lungomare

Il Comune di Sanremo investe 135 mila euro per rinnovare il sistema elettronico di controllo per i parcheggi del lungomare Calvino e di piazzale Dapporto. Le due aree sono largamente utilizzate ogni giorno da residenti e turisti e, come noto, gli impianti che regolano e monitorano la sosta sono obsoleti e nel tempo hanno spesso causato problemi per via di guasti.

Motivo per cui Palazzo Bellevue ha optato per un rinnovamento dell’impianto elettronico di controllo con la spesa di 135 mila euro destinata alla ditta ‘BFT’ di Schio, in provincia di Vicenza.

Gli uffici del Comune hanno dato l’ok qualche giorno fa alla determina a contrarre per l’affidamento diretto. Come si legge sul documento, infatti, il Comune punta ad abbassare il prezzo per poi concedere l’intervento all’impresa che è stata individuata come idonea.

La spesa è stata inserita dall’amministrazione all’interno del “programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023”.