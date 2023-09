Sanremo: è il giorno di ‘Stile artigiano è di moda’ con una sfilata, un premio ed una mostra

La decima edizione di “Stile Artigiano” organizzata da Confartigianato Imperia sarà ancora incentrata sulla moda e sull’alta sartoria italiana. L’evento, in programma oggi 2 settembre, si svolgerà interamente e in collaborazione al Casinò di Sanremo e sarà arricchito di diversi momenti con protagonisti illustri.

“E’ con grande piacere che anche quest’anno abbracciamo l’evento dedicato all’Alta Sartoria – ha detto Donatella Vivaldi, Presidente di Confartigianato Imperia – Un momento di visibilità e valorizzazione dall’antica tradizione artigianale, nato dalla collaborazione di tutte le realtà che sono coinvolte nell’organizzazione. Il nostro territorio è sempre stato protagonista con il celebre Festival della Moda Maschile, che trovò sede proprio al casinò di Sanremo dove vennero scritte pagine importanti del settore a livello internazionale per stili, eleganza e tendenze. L’Alta Sartoria è un chiaro esempio di come la tradizione e l’innovazione, che sono tra i principi dell’artigianato, siano sempre riuscite ad unirsi in maniera armoniosa. Desidero quindi rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con il proprio impegno, hanno reso possibile questa manifestazione”.

Il programma si apre alle 17 con la premiazione della prima edizione del “Festival dell’Alta Sartoria Ecosostenibile Italiana”, un premio dedicato al “su misura”, a creazioni realizzate con tessuti ecosostenibili. Si tratta di un riconoscimento che annovera la partnership con Confartigianato, la Fondazione Stefano Zecchi e la Fondazione Famiglia Piacenza. Le creazioni, che dovranno confrontarsi con tessuti innovativi e con l’originalità delle forme, verranno presentate in una cerimonia dedicata con una giuria di qualità che selezionerà la terna dei vincitori ed attribuirà il Trofeo Finale. L’evento sarà moderato dalla giornalista di SKY Tonia Cartolano e l’iniziativa sarà condivisa da Unesco Firenze e Unesco Sanremo.

Successivamente, alle 19 è prevista l’inaugurazione dell’esposizione “Moda e design per uno Stile Artigiano” curata dalla Dott.ssa Federica Flore, Storica dell’Arte. Qui verranno esposte le creazioni artigianali d’eccellenza liguri: per le due successive settimane sarà infatti possibile ammirare le realizzazioni di diversi maestri, tra cui le i cosmetici di Vaquer Efisio, i gioielli del Laboratorio Lunamante di Cannoletta Emanuele e de Il Pozzo dei Desideri di Gualtiero Michelutti, le Sedie di Chiavari dell’azienda Podestà Adriano, la filigrana con Filigranart di Davide Oddone, i tessuti di Italian Delight di Francesca Formato e di Bruno Carlo Creation della famiglia Bruno. Nell’altra sala sarà invece possibile ammirare il Frac completo della Sartoria Perrera, gli abiti di Basile Sartoriale, le borse di Guida Marika e Silwart e la linea mare di Agiomar.

Il momento clou si svolgerà la sera alle 21:30 con il defilé ad accesso gratuito che si terrà lungo le scalinate del Casinò coordinato dal direttore artistico genovese Cristiano Gatto. L’evento sarà presentato da due nomi d’eccellenza, lo speaker radiofonico di Radio Montecarlo Maurizio Di Maggio e la conduttrice Eleonora Pedron. Sulla scia di quanto visto nell’edizione precedente, al defilé le imprese sartoriali liguri, in supporto ai sarti provenienti da tutta Italia, sfoggeranno le loro creazioni indossate dalle modelle e dai modelli preparati dal comparto benessere Confartigianato, con l’accompagnamento musicale di Luigi DJ. Tra i parrucchieri ci saranno Gori, Il Ricciolo di Sara, Francesca Beltrami e Flavio Hair Fashion. Tra i truccatori ci saranno Andrea Pallanca e l’Accademia Formativa. Come lo scorso anno, alle uscite saranno alternati momenti musicali con il Nica Duo e momenti di intrattenimento assieme al comico genovese Enrique Balbontin. Il ventimigliese Saverio Chiappalone sarà invece il fotografo ufficiale dell’evento.

Tra le imprese partecipanti troviamo: Agiomar (Como), Basile Sartoriale (Sanremo), Bruno Carlo (Ventimiglia), Guidi Marika (Torino), Crea Stile AMG (Torino), Creavi (Grosseto), Deon Gabriela Eleganza (Treviso), Feleppa (Macerata), Forbici e Seta (Verona), L’Io Atelier (Lecce), Neris Style (Padova), Pollonini Mara (Brescia), Sartoria Muzzolon Adriana (Vicenza), Sartoria Maltese Angela (Biella), Sartoria Perrera (Novara), Sartoria Piqure Chic (Biella), Spotlight (Torino), Stilissimo (Treviso), Tedesco Tommaso (Verona) ed Unica Sartoria Mortara (Pavia).

L’evento è organizzato da Confartigianato Imperia con il patrocinio del Comune di Sanremo e il supporto della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Regione Liguria, Ancos, Casinò di Sanremo, Confartigianato Piemonte e Confartigianato Imprese.