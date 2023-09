Sanremo: mandato via il clochard che defecava sulle panchine di corso Garibaldi, i commercianti ringraziano

Si sono susseguite per mesi le proteste dei commercianti di corso Garibaldi a Sanremo, per la costante presenza di clochard sulle panchine della via commerciale matuziana.

In particolare uno dei senza tetto era particolarmente molesto ed era stato più volte fotografato su una delle sedute in atteggiamenti sconvenienti e, addirittura, mentre defecava.

Il problema era stato affrontato in una riunione tra gli stessi commercianti e il Sindaco, Alberto Biancheri, alcune settimane fa anche in funzione della rimozione della storica edicola della via.

Nelle ultime ore la Polizia Municipale è riuscita a mandare via il clochard e, proprio per questo i commercianti di corso Garibaldi hanno affidato il loro ringraziamento all’amministrazione ed agli agenti, per l’intervento effettuato.