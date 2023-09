Imperia: 18enne violentata all'uscita di una discoteca, giovane imperiese arrestato

Un diciassettenne di Imperia è stato arrestato per violenza sessuale. Il caso, come evidenziato dall’agenzia Ansa, vede in qualità di vittima una ragazza di diciotto anni, anche lei imperiese.

I fatti sono avvenuti una decina di giorni fa, ma sono trapelati oggi, quando il Gip del tribunale dei minori di Genova ha convalidato il fermo del 17enne che ora si trova in comunità, dopo che la procura aveva chiesto per lui il carcere.

Dopo aver ascoltato la ragazza che ha subito la violenza, il giovane la avrebbe avvicinata vicino ad una discoteca e convinta a salire su un'auto, Qui si sarebbe consumata la violenza. Il fermo è stato confermato per il pericolo di fuga e i gravi indizi di colpevolezza. Lunedì prossimo la difesa del 17enne chiederà al Tribunale del Riesame i domiciliari o la remissione in libertà.