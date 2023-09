Un campo da bocce al ‘Giardino della Rimebranza’ in via Roma a Bajardo. Lo ha deciso l’Amministrazione del piccolo centro dell’entroterra di Sanremo, per offrire a residenti e turisti, un luogo di svago per uno sport molto apprezzato.

I lavori di realizzazione del campo verranno affidati alla ditta ‘Cassini Nicola’, che ha sede nello stesso paese per un importo di 2.440 euro.