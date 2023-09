Ventimiglia, parcheggio a Calvo. Scullino: "Progetto voluto dalla mia Amministrazione"

“Il sindaco Flavio Di Muro e l’assessore ai Lavori Pubblici e alle Frazioni Domenico Calimera hanno comunicato che questa mattina sono iniziati i lavori, rientranti nel primo lotto funzionale, di pulizia e sondaggio per la realizzazione del parcheggio pubblico in frazione Calvo prendendosene il merito ma l’intervento era in programma già da tempo” - commenta l’ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"I lavori sono partiti solo ora ma è da anni che ci lavoriamo. E' un progetto voluto dalla mia Amministrazione per risolvere la sempre viva questione dedicata alla sosta delle autovetture" - sottolinea Scullino - “Quando ero sindaco avevo presentato il progetto per il nuovo parcheggio di Calvo, necessario per garantire sicurezza stradale visto che molte auto venivano parcheggiate lungo la strada restringendone così la carreggiata”.