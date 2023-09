Autobus nell'Imperiese, Riviera Trasporti cerca personale

Riviera Trasporti, con riferimento alle procedure di selezione di personale aperte, comunica le date di scadenza delle prossime sessioni per la presentazione delle domande e il calendario delle prove.

L'azienda cerca collaboratore di esercizio – patente categoria D e CQC. Selezione aperta n. 1/23 per la formazione di graduatoria cui attingere per l’assunzione di personale per attività di pulizia e rifornimento autobus e mansioni di supporto all’esercizio, con inquadramento nel profilo professionale di “Collaboratore di esercizio” par. 129 – Area professionale 3ª del vigente CCNL Autoferrotranvieri. Il contratto di assunzione potrà essere a tempo determinato o indeterminato, part time o full time, e, in ogni caso, con patto di prova. Tra i requisiti di ammissione, indicati nell’art. 2 dell’avviso di selezione, è previsto il possesso della patente di categoria D con CQC persone. Per la presente selezione è in corso la quarta sessione, per partecipare alla quale le domande dovranno pervenire entro le 10 del giorno 4 settembre e le prove si terranno l'8 settembre. I primi dieci candidati che risulteranno idonei, saranno assunti a tempo indeterminato all’esito della verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Riviera Trasporti, inoltre, cerca un ausiliario generico con patente categoria D. Selezione aperta n. 2/23 per la formazione di graduatoria cui attingere per l’eventuale assunzione di personale per attività di sorveglianza, custodia, manovalanza e pulizia, con inquadramento nel profilo professionale di “Ausiliario generico” par. 100 – Area professionale 4ª del vigente CCNL Autoferrotranvieri. Il contratto di assunzione potrà essere a tempo determinato o indeterminato, part time o full time, e, in ogni caso, con patto di prova. Tra i requisiti di ammissione, indicati nell’art. 2 dell’avviso di selezione, è previsto il possesso della patente di categoria D. Per la presente selezione è in corso la seconda sessione, per partecipare alla quale le domande dovranno pervenire entro le 10 del giorno 4 settembre e le prove si terranno l'8 settembre.

Infine, l'azienda cerca persona per lavoro intermittente, operatore di esercizio, con patente di categoria D e CQC persone ed età inferiore a 24 anni o superiore a 55 anni. Si rammenta, inoltre, che è sempre aperta la procedura n. 3/23 per la formazione di elenco cui attingere per l’eventuale assunzione, con contratto di lavoro intermittente, di personale per guida di autobus, con inquadramento nel profilo professionale di “Operatore di esercizio” par. 140 – Area professionale 3ª del vigente CCNL Autoferrotranvieri. Il contratto di assunzione sarà a tempo determinato e con patto di prova. Tra i requisiti di ammissione, indicati nell’art. 2 dell’avviso di selezione, è previsto il possesso della patente di categoria D con CQC. Possono partecipare i candidati con età anagrafica inferiore a 24 anni o superiore o superiore a 55 (esclusa patente di categoria D1) Per la presente procedura le domande di partecipazione possono essere presentate in qualsiasi momento. Le date delle prove di idoneità saranno comunicate direttamente ai candidati.

Per ragioni organizzative, il calendario delle prove potrà subire modifiche, che saranno tempestivamente comunicate sul sito aziendale. Per ogni comunicazione relativa alla selezione, contattare il numero 0183 - 700215. Ogni comunicazione relativa alle suddette procedure è reperibile sul sito sezione “Società Trasparente” – “Bandi di concorso”.