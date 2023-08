Auto si ribalta tra Prelà e Tavole: mobilitazione di soccorsi nella notte

Intorno alle 3, un'auto si è ribaltata lungo la strada tra Prelà e Tavole. Secondo una prima ricostruzione, alla guida della vettura c'era una donna che ha perso il controllo del mezzo, pare dopo aver forato una gomma. A quel punto il veicolo, fuori controllo è andato a sbattere contro un muretto a secco finendo poi ribaltato.



Poco dopo è stato richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. Nel frattempo la guidatrice era già uscita autonomamente dall'auto, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. La donna è stata trattata sul posto da un equipaggio della croce bianca di Imperia.