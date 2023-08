All'ospedale di Bordighera arriva la sbarra d'accesso, monitorate le entrate e le uscite (Foto e video)

Sbarra all'entrata dell'ospedale di Bordighera. E' entrata in funzione oggi.

Un nuovo servizio per monitorare le entrate e le uscite dal Saint Charles, tutelare così i pazienti della struttura ospedaliera ma soprattutto per fermare i 'furbetti dei parcheggi', che lasciavano auto in sosta anche se non si recavano in ospedale togliendo così posti alle persone che dovevano fare visite o controlli, atti vandalici e discariche abusive. La vigilanza sarà attiva 24 ore su 24 e l'accesso ai parcheggi dovrà, perciò, essere autorizzato dalla guardiola.

Inoltre, tutti i pazienti che accederanno nei pronto soccorso dovranno avere con sé carta d'identità e codice fiscale che dovranno essere consegnati all'infermiere del triage prima di entrare in sala accettazione. In caso mancasse un documento verrà fatta una segnalazione alla direzione sanitaria.