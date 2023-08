Whistleblowing, cosa fare in caso di illecito: l’aiuto di Monica Baldassarre

Professionista di successo con un’alta preparazione, Monica Baldassarre è la persona a cui rivolgersi per comprendere il Whistleblowing e affrontare nel modo giusto le casistiche possibili.

Monica Baldassarre, l’aiuto in caso di Whistleblowing

Cos’è il Whistleblowing? Si tratta di un istituto di origine anglosassone che ha come scopo quello di regolamentare e facilitare il processo di segnalazione degli illeciti oppure di altre irregolarità da parte di un soggetto segnalante - detto whistleblower – con tutele specifiche nei suoi confronti. Nello specifico negli Stati Uniti la parola whistleblower viene usata per indicare un individuo che sceglie di denunciare pubblicamente oppure di riferire alle autorità delle attività illecite o fraudolente avvenute in un governo, in un'organizzazione pubblica o privata oppure in un'azienda.

La parola infatti deriva dalla frase “to blow the whistle” e significa, alla lettera, “soffiare il fischietto”. Una frase riferita al gesto dell'arbitro nel segnalare in campo un fallo oppure a quella di un poliziotto che fischiando prova a fermare un'azione illegale. Non a caso l’ambito di applicazione dell’istituto si estende:

al settore pubblico in riferimento ai possibili fenomeni illeciti nella Pubblica Amministrazione, secondo quanto è stato previsto dall’articolo 54-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

al settore privato in riferimento agli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/01, a norma dell’articolo 6 D. Lgs. 231/01 comma 2-bis;

al sistema di prevenzione antiriciclaggio, come è stato disciplinato dall’art.48 del D.Lgs. 231/07, introdotto dal D. Lgs. 90/2017 di recepime nto della IV Direttiva europea antiriciclaggio;

alla normativa che riguarda la disciplina del Regolamento 596/2014 (Market Abuse Regulation) come viene previsto dall’art. 4-undecies del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”), inserito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3 agosto 2017 ;

alle norme che hanno lo scopo di disciplinare l’attività bancaria, attuando l’articolo 52-bis del D.Lgs. 385/1993 (“TUB”), inserito dall’art. 1, comma 18, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Le disposizioni stabiliscono che chi segnala alle autorità competenti delle condotte illecite non potrà essere sanzionato, licenziato, trasferito, demansionato oppure sottoposto a un’altra misura organizzativa con effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro a causa della segnalazione. Va inoltre segnalato che non viene applicata nessuna forma di immunità per chi denuncia e segnala delle azioni illecite dopo averne commesse delle analoghe.

Chi è Monica Baldassarre

Specializzata in diritto tributario e fiscale, Monica Baldassarre è iscritta all’Albo dei dottori commercialisti e dei revisori legali. Da diversi anni opera nel suo settore, affiancando istituzioni, sia pubbliche che private e imprese con grande professionalità ed esperienza. Specializzata in Merger and Acquisition, Monica Baldassarre è in grado di assistere e consigliare i clienti nel migliore dei modi, fornendo soluzioni strategiche a seconda delle esigenze e degli obiettivi prefissati.

La formazione e l’esperienza acquisita nel corso degli anni, hanno consentito a Monica Baldassarre di diventare una professionista di altissimo livello. Oggi assiste le aziende in operazioni particolari e delicate come cessioni di partecipazioni sociali, acquisizioni, fusioni, operazioni transfrontaliere e scissioni. Il tutto svolgendo verifiche, analisi e attività di due diligence con lo scopo di individuare in modo accurato le problematiche che riguardano le specifiche operazioni societarie. Sempre identificando delle soluzioni ad-hoc e studiate su misura. Non a caso Monica Baldassarre si avvale nel suo lavoro di un team di collaboratori con una esperienza e una preparazione consolidata. Professionisti ed esperti specializzati nelle varie aree strategiche delle attività d’impresa che formano un team vincente.

Il Whistleblowing è un tema molto delicato che va affrontato con cura, puntando sulla conoscenza approfondita delle varie casistiche. Monica Baldassarre da tempo si occupa di questa tematica e può offrire un supporto straordinario e completo ai propri clienti in caso di Whistleblowing.