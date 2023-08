Prete scomparso da 8 giorni: ricerche estese anche alla provincia di Imperia e in Francia

Si cerca anche in provincia di Imperia e nella vicina Francia, don Italo Arrigoni, parroco di tre piccole località dell’entroterra di Albenga. Da 8 giorni, non si hanno più notizie del sacerdote 77enne di Arnasco, Onzo e Vendone.



Secondo una ricostruzione dei suoi ultimi spostamenti, tramite una tracciatura dell'auto in leasing e delle telecamere di videosorveglianza, il prete si sarebbe allontanato da Albenga prendendo un treno in direzione Ventimiglia e Francia. Da lì poi si sono perse le sue tracce. A seguito della denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine presentata nei giorni scorsi dal vicario della diocesi, non viene esclusa la possibilità che don Arrigoni abbia passato il confine tra Italia e Francia.



Dal 22 agosto non si hanno più notizie del sacerdote che in quei giorni aveva affermato di voler trascorrere qualche giorno in montagna per via del forte caldo che lo attanagliava a casa in Liguria. Poi più nulla, anche se era atteso a dire messa nei tre paesini della valle Arroscia.Ciò che avvolge ulteriormente nel mistero la vicenda, sono i documenti e il telefono cellulare trovati nella sua abitazione.



A fronte degli ultimi sviluppi, però, sembrerebbero da escludere le ipotesi più estreme o violente, in favore di quella di un allontanamento volontario. Nel frattempo, sono state interrogate diverse persone, tra vicini, conoscenti, parrocchiani e persone che, al momento, convivevano con lui nella canonica.