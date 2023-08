Diano Marina: lutto nel mondo alberghiero e dell'imprenditoria, è morto Americo Pilati

Lutto nel mondo del turismo nella nostra provincia. E’ morto all’età di 76 anni Americo Pilati, storico imprenditore del settore alberghiero.

Titolare degli hotel Eden Park e Metropol di Diano Marina, Pilati era nato a Limone sul Garda e si era poi trasferito in riviera dove per tanti anni ha lavorato negli alberghi per poi costruire il Metropol. Ha letteralmente 'inventato' il turismo invernale nella città degli aranci ed è stato per tanti anni un vulcanico imprenditore.

Ha sempre lottato per i diritti della categoria. Spesso si è scagliato contro le istituzioni per cercare di migliorare il settore alberghiero, era ben voluto da tutti.

Da tempo soffriva di una grave malattia e, nei giorni scorsi era stato portato al San Martino di Genova per il riacutizzarsi della stessa. Lascia la moglie e due figli. Alla famiglia di Americo, che molto spesso era ospite del nostro giornale, le più sentite condoglianze dalla nostra redazione.

“Apprendo con stupore e dolore la notizia della morte di Americo Pilati - dichiara il senatore Gianni Berrino - l’apprezzamento della persona va di pari passo con quello dell’imprenditore e del presidente di categoria. Durante gli da anni assessore ho potuto confrontarmi con lui sempre in maniera schietta e costruttiva. Un grande appassionato di turismo e del suo lavoro di albergatore”.