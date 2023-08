Ventimiglia: rifiuti ingombranti, anche questa settimana saranno attivi i punti di raccolta sperimentali

A Ventimiglia prosegue anche questa settimana il servizio sperimentale con i cassoni scarrabili per il conferimento dei rifiuti ingombranti. I punti di raccolta saranno operativi:



- dalle 7:00 alle 12:30, Martedì 29 Agosto, in Piazza Marconi;

- dalle 7:30 alle 11:30, Giovedì 31 Agosto, in Via Tacito, traversa Via Don Bruno Corti.



"Il nuovo servizio è volto alla riduzione del grave fenomeno delle discariche abusive che sta interessando la città da diversi mesi. Si ricorda che è necessario recarsi al luogo indicato con mezzo privato, documento d’identità e codice fiscale" - spiega l’assessore all’igiene urbana, Milena Raco.