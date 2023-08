Sanremo: la pioggia non ha fermato Scambi, "Tre giorni di emozioni forti e intense"

"Dopo tre giorni di emozioni forti ed intense, siamo giunti alla fine del nostro viaggio"



Si chiude così l’ultima giornata di Scambi 2023 a Sanremo. La pioggia non ha fermato nessuna delle attività mattutine e pomeridiane del Festival che si svolge nella Pigna. "Nonostante l’allerta arancione, infatti, alle 9:30 ci siamo ritrovati in Chiesa Santa Brigida per “Versi a Colazione”: una condivisione di poesie, pensieri ed emozioni che ha permesso a staff, labbers e pubblico di conoscersi attraverso parole scelte con cura in ogni verso. Si è conclusa oggi anche la rassegna di film d’animazione pensato da Dissolvenze. Il film scelto è stato “Il castello errante di Howl”, un magistrale capolavoro di Hayao Miyazaki" - ricordano.

"I lab, ripensati in location riparate dalla pioggia, ci hanno accompagnato durante tutta la giornata. Tra le altre cose, abbiamo parlato di Tautogrammi, musica, filosofia ed Etica Digitale. "Etica Digitale si è unita a Scambi l’anno scorso. Vogliamo dimostrare che esistono strumenti e realtà indipendenti, costruite dal basso per una tecnologia che sia a servizio delle persone e non il contrario. Gli esempi che abbiamo mostrato quest’anno sono OpenStreetMap, la Wikipedia delle mappe, e un universo di social alternativi chiamato Fediverso" - ha detto Andrea Pittelli di Etica Digitale.

"Purtroppo questioni logistiche fuori dal nostro controllo non ci hanno permesso di svolgere la serata come avremmo voluto. Infatti lo spettacolo “Riversare” è stato annullato. Nonostante ciò, però, la premiazione di Dissolvenzeci ha regalato momenti di riflessione e di dialogo. La giuria del nostro contest di cortometraggi ha premiato per la sezione internazionale “I am Michelle” di Olena Siyatovska, mentre per quella italiana “Subtitles” di David Barbieri. Questa terza edizione di Scambi finisce qui, ma vi aspettiamo l’anno prossimo con nuovi scambi e nuovi versi. Un grazie speciale a tutte le persone che hanno reso possibile il Festival. A presto!" - concludono dallo staff di Scambi.