La pioggia non ferma lo screening del diabete a Molini di Triora, "Importante servizio, speriamo di ripetere"

Ieri, numerose persone hanno partecipato alla iniziativa di screening del diabete a Molini di Triora. Un progetto che vede fianco a fianco Lions Club Arma e Taggia e la Croce Verde.



La pioggia non ha intimorito le persone che si sono avvicinate al mezzo per farsi misurare la glicemia, alla presenta di un medico diabetologo. "Si tratta di un importante servizio come dimostra la grande partecipazione da parte della comunità. È doveroso ringraziare i Lions e la Croce Verde per il progetto di screening sul diabete. Speriamo di continuare a collaborare con loro per lungo tempo" - commentano dalla amministrazione comunale.