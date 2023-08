Cantaestate23 a Sanremo: ecco i nomi dei primi 12 cantanti selezionati

Grandissima presenza di pubblico per la prima selezione del cantaestate23, sold-out al Bahama Star di valle armea. La giuria di qualità ha decretato che in finale si contenderanno la vittoria, categoria under: Martina Galizi, Mirko Don Santo, Federica Chichi, Paolo Martini e Marleny Penna. Categoria over: Maria Nardozza, Matteo Lavagna, Francisco Penna, Mauro Giammarino e Luciana Modesti.

Duro lavoro della giuria di qualità composta dal Maestro Ferdinando Mongelli titolare storico della Quick music studio di Sanremo, il maestro Gianluca Boetti, e il Maestro Marcello parodi. A loro si è aggiunta nella prima selezione, Adriana Rombola' patron della casa discografica Riserva Sonora che ha selezionato i 12 cantanti che si sono aggiudicati di diritto l'ingresso in semi finale nazionale del concorso Rumore Bim Festival che si svolgerà domenica 10 e lunedì 11 settembre a Pinerolo.

"Mattatore della serata Agostino Orsino sempre figura professionale ed eccellente nella sue presentazioni. Uno speciale ringraziamento ai Photo Makers ufficiali dell'evento Elisabetta Musante e Mauro Frassinetti, che hanno svolto un enorme e graditissimo lavoro tra foto album, video e dirette straming. - ricorda Alex Penna - Ricordiamo che è possibile ancora iscriversi. L'associazione Viva Armea, ha deciso di organizzare in partnership con il concorso nazionale Rumore Bim Festival- italian stage tour, il cantaestate 23, concorso di canto aperto a tutti gli aspiranti o già affermati cantanti diviso in 2 categorie: under e over. Iscrizione 20 euro, per info e iscrizioni contattare il 380 70 98 908".

La kermesse proseguirà sabato 2 e venerdì 8 settembre con la seconda e la terza selezione. Gran finale sabato 16 settembre. "I vincitori di categoria della finalissima del cantaestate23 di sabato 16 settembre, andranno direttamente in finale nazionale sempre al Rumore Bim Festival che si svolgerà a Bellaria Igea Marina da mercoledì 27 settembre a domenica 1 ottobre. www.italianstagetour.it. - aggiunge Penna - Per la seconda selezione di sabato 2 settembre, la patron Adriana Rombola', ha deciso di ripresenziare avendo trovato una buona qualità canora, dando una chance in più a quattro cantanti che, insieme ai prescelti parteciperanno alla selezione di Pinerolo".



"Tutti i cantanti che si aggiudicheranno la finale del cantaestate 23, verranno premiati con medaglie di partecipazione. I trofei in palio, invece, saranno consegnati al primo secondo e terzo classificato per categoria oltre che il trofeo della critica, il trofeo giuria popolare, il trofeo migliore interpretazione, il Trofeo Bahama Star e in infine il trofeo associazione Viva Armea. La gestione degli ospiti e degli eventi interni al concorso, sarà gestita da Luca Rolando parrucchiere di Taggia e il suo staff, avvalendosi della collaborazione degli sponsor ufficiali: Tutto su misura, Romantic Chic, Bell's Cosmetici. Con la speranza di realizzare il sogno di un aspirante cantante, l'associazione Viva Armea è soddisfatta di chiudere la stagione estiva con un evento che possa indicare la strada verso il successo ai più meritevoli" - conclude Alex Penna.