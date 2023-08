Sanremo: rumore, urla e musica fino a notte fonda in un bar del centro, parte la segnalazione alle forze dell’ordine

È finita con una segnalazione al comando di Polizia Locale la lunga estate di notti in bianco per i residenti della zona del rondò Garibaldi. Dall’inizio delle serate più calde, un locale che insiste sulla rotonda è stato protagonista di lunghe notti tra schiamazzi, urla, musica e rumore fino a tarda ora. Una situazione non certo semplice per chi in zona vive, lavora e, dopo una certa ora, pur con tutta la comprensione possibile, vorrebbe anche riposare.

Sembra che il locale in questione sia punto di ritrovo per giovani e giovanissimi di ritorno dalle discoteche per un ultimo appuntamento prima del ritorno a casa. E, complice qualche bicchiere di troppo, la situazione non è quasi mai delle più tranquille. Si sentono urla, musica e, qualche volta, anche zuffe scoppiate per i soliti futili motivi.

Stando a quanto viene riferito alla nostra redazione, i residenti avrebbero a più riprese richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che, però, si sarebbero limitate a qualche sporadico passaggio in zona. E, come comprensibile, dopo l’allontanamento della volante, tutto è tornato come prima.

Così, qualche giorno fa, è partita la Pec all’indirizzo del comando di Polizia Locale. Ora, secondo prassi, dovrebbero partire le verifiche sia per la questione dell’ordine pubblico sia per il controllo dei decibel e del disturbo notturno.