Allerta meteo per temporali: Sanremo chiude parchi e cimiteri

Il Comune inoltre raccomanda di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello stradale; di non allontanarsi durante i fenomeni di precipitazioni dalle proprie abitazioni se non per motivi strettamente necessari; di evitare il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree esondabili o di accumulo di acqua con allegamento del terreno; di non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dai luoghi e dalle zone ritenute più sicure; di prestare attenzione agli ulteriori annunci diramati dalle autorità e in caso di pericolo a persone o cose allertare le autorità preposte.