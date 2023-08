Teatro itinerante a Isolabola con "Fiabe d'autore in una notte d'estate"

Teatro itinerante domani sera, sabato, a Isolabona, con due partenze alle 20,30 e alle 22,15. Una novità, "Fiabe d'autore in una notte d'estate", appena rappresentata a Bordighera, con successo di pubblico, dal Circolo Reading e Drama di Ventimiglia, qui in versione però itinerante e riveduta adattandola alla particolare location storica.



Evento a ingresso libero, promosso dal Comune nervino. Impegnati, nel recital tratto da grandi autori del passato e anche contemporanei, nove attori per la regia della creatrice del circolo culturale (oggi con attori di tutta la provincia) Lilia De Apollonia che ha scelto scrittori passati e contemporanei. Impegnati nelle pièce Roberto Borsi, Manuel Paroletti, Graziella Tufo, Silvano Marco Corradi, Marino Longo, Gian Piero Piombo, Teresa Paolino, Luna Conte e Francesca Lanteri oltre alla stessa regista che vestirà anche i panni della narratrice. Le parti cantate sono affidate a Enza Manna.



Saranno messe in scena, in costume, fiabe di autori quali Charles Perrault, Carlo Collodi, Oscar Wilde, Italo Calvino e Umberto Eco. "Si aggiungeranno le canzoni a tema fiabesco. Rivivranno, fra gli altri, personaggi entrati nell'immaginario collettivo in un'atmosfera immersa nel bel borgo con le sue caratteristiche vie e piazze. Onirica e gotica l'atmosfera grazie a personaggi come Il Gatto e la Volpe, Barbablu, Grimilde e altri. Uno spettacolo tratto da grandi autori ma adatto a tutte le età. "Un grazie particolare all'Associazione culturale di Isolabona che guiderà gli spettatori nella passeggiata teatrale" - fanno sapere gli organizzatori.