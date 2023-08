Sanremo, a La Pigna va in scena Scambi (Foto)

“Ogni anno i nostri ragazzi ci propongono attività diverse e sempre più coinvolgenti”. Queste sono le parole della vicesindaca e assessora alle politiche giovanili Costanza Pireri nel descrivere Scambi durante l’inaugurazione della terza edizione del festival.

"Siamo emozionati nel vedere la realizzazione concreta di una comunità che si stringe per costruire luoghi condivisi e partecipati. L’allestimento e l’inaugurazione sono stati momenti di comunità in cui ciò che abbiamo immaginato in questi mesi ha avuto spazio di espressione" - dicono gli organizzatori - "Un ringraziamento speciale va al comune di Sanremo per il supporto e anche a tutte le persone e realtà associative che animano La Pigna durante l’anno. Sono questi legami e questi scambi che si prendono cura del luogo in cui ci inseriamo. Non è un caso che uno dei nostri Pinoli, ovvero tutti quegli eventi collaterali ai laboratori che vogliono raccontare il territorio, riguarda le botteghe della Pigna: durante le giornate del Festival, chiunque potrà scoprire le attività sparse qua e là per il centro storico".

“La Pigna non vive grazie noi. Siamo noi ad assorbire l’energia di chi ogni giorno la abita” - dice Tommaso Marmo, presidente di APS Oltre.

"A seguito dell’inaugurazione, ci siamo spostati al Cineforum in collaborazione con Pigna Mon Amour in Piazza Santa Brigida. La pellicola scelta è stata Kagemusha (1980), di Akira Kurosawa. Conclusa la proiezione abbiamo assistito al concerto disegnato “Io sono invisibile” di Stefano Pedro Porro in compagnia del duo la 'Casa in Collina'. In questa occasione Le Città Invisibili di Calvino ci hanno accompagnato nella tortuosa ricerca di un’identità: 'Ma io chi sono?'. Musica, colori, caos e domande senza risposta hanno creato un’atmosfera surreale sospesa al di fuori del tempo e dello spazio" - affermano gli organizzatori.

“Cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio” - diceva Italo Calvino.

La prima giornata si è conclusa ma siamo già pronti per domani: vi aspettiamo numerosi. Scambi, il Festival dei Laboratori Paneuretici va in scena alla Pigna, nel centro storico di Sanremo" - concludono - "ogni estate, l’ultima settimana di agosto. Ideato e realizzato da uno staff internazionale di volontari under-25".