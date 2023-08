Laura Guglielmi parla di Calvino al penultimo appuntamento di “Bajardo Lectures”

Domani, sabato 26 agosto, si terrà il settimo e penultimo appuntamento dell’edizione 2023 delle “Bajardo Lectures”. Sempre gratificate da un pubblico attento e folto, le lezioni dell’Università d’Estate di Bajardo si avviano alla parte conclusiva dedicando due sabati al centenario di Italo Calvino, cominciando con l’ospitare la scrittrice e giornalista Laura Guglielmi che a questo tema si è dedicata da molti anni organizzando mostre e curando pubblicazioni e iniziative calviniane.

Sanremese trasferita da molti anni a Genova Laura Guglielmi ha tenuto corsi all’Università del capoluogo, ha fondato e diretto la testata online “Mentelocale” e recentemente ha ottenuto ottimi riscontri con gli ultimi suoi libri dedicati a Lady Constance Wilde e, per l’appunto, a “Italo Calvino e Sanremo. Alla ricerca di una città scomparsa”, quest’ultimo edito da Il Canneto editore. A Bajardo, nello scenario della Chiesa Vecchia di San Niccolò, alla sommità del colle, alle 18 si parlerà di “Calvino da Sanremo a Bajardo” rievocando le stagioni giovanili del grande scrittore, le sue esperienze di partigiano e l’interesse per il territorio più volte manifestato in molte sue opere anche del periodo maturo. Sanremo, l’entroterra appaiono, spesso dissimulati, nei racconti e nei romanzi calviniani a testimonianza di un viscerale legame tra lo scrittore e la sua terra d’origine.

Al termine dell’incontro, ad ingresso libero, l’autrice è a disposizione per autografare le copie del suo libro. L’Università d’Estate di Castel Bajardo concluderà poi sabato 2 settembre con la lezione conclusiva dedicata all’incontro tra due genii artistici del Ponente: Calvino e il compositore Luciano Berio.

Si ricorda che anche questo week-end sarà possibile visitare la mostra “Due secoli di Eleganza maschile” nelle sale del “Castello” attiguo alla chiesa, con il seguente orario: sabato e domenica dalle 16 alle 18. Ingresso a 2 €, gratis per i ragazzi sotto i 14 anni.