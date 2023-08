Imperia, Daniela Cassini presenta "Italo Calvino. Il partigiano Santiago"

Daniela Cassini, con il contributo dell’ ISRECIM, presenterà il suo libro "Italo Calvino. Il partigiano Santiago" lunedì prossimo, il 28 agosto, alle 21 presso la piazzetta in via Antico Ospizio a Imperia. Dialogherà con l’autrice Gabriella Badano. In caso di pioggia l'incontro si terrà presso la Libreria Ragazzi.

Il saggio, scritto in collaborazione con Sarah Clarke Loiacono, ricostruisce a più voci, e varie testimonianze, l’impegno antifascista dello scrittore nato, appunto, a Santiago di Cuba da famiglia sanremese. Documenti di partigiani del Corpo Volontari della Libertà, fotografie, abbozzi di racconti battuti a macchina o scritti a mano in una minuta e ordinata calligrafia, lettere e articoli di pugno di Italo Calvino raccontano di giovani vite, storie politiche e umane della generazione degli anni difficili, scorci di biografie che parlano di impegno per la libertà e la giustizia, per l'affermazione di una civiltà progredita dal punto di vista politico, sociale, economico, culturale.

Inoltre, una buona metà del libro è occupata da un eccezionale materiale documentario trovato negli archivi. Le autrici propongono poi un’appendice di carte inedite. Sono i documenti calviniani – racconti autografi e copie dattiloscritte, lettere di amici, ecc. – conservati dalla poetessa e partigiana Lina Meiffret (alla quale Cassini e Clarke Loiacono hanno già dedicato un libro), e adesso nell’Archivio Giacometti-Loiacono. A cento anni dalla nascita dello Italo Calvino era doveroso ritessere una trama intorno alla esperienza diretta e vitale da lui vissuta nella Resistenza, che si svolse nei suoi boschi e nel suo paesaggio e che poi lo accompagnerà per sempre, come dimostra l’insieme delle sue opere.

L’evento è stato realizzato dall’Associazione ApertaMente Imperia, con il sostegno della Libreria Ragazzi. L'ingresso è libero.