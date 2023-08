Ceriana prova a ripartire dal teatro dialettale: va in scena “U rebarcaru”

La comunità di Ceriana tutta, ancora colpita dalle dure giornate dell'incendio, cerca svago e una nuova vita dedicandosi allo spettacolo tradizionale più atteso dell'anno: la commedia in dialetto "U rebarcaru" che andrà in scena domani alle 21 in piazza Marconi.



Diretti da Gino Cappone, fondatore della Cumpagnia Teatrale Serianasca nel lontano 1991, attori e attrici si cimenteranno con un testo di Loredana Veneziano, ricco di colpi di scena e intriso di lessico dialettale in purezza.

Ingresso libero.