Bagni e docce con acqua fredda: benefici per la nostra salute

Il caldo estivo mette a dura prova la nostra pelle e lo stress si accumula nonostante le ferie e le giornate che dovrebbero essere più spensierate. Chi soggiorna al mare trova sollievo con i bagni freddi da alternare alle passeggiate in riva e le chiacchiere sotto l’ombrellone. Ma chi è in città, sotto il caldo afoso dell’asfalto? I benefici del bagno freddo che facciamo al mare non sono solo da riferirsi al sollievo del momento. Quando al ritorno dal mare dovete lavare un bikini in acqua fredda trovate sollievo alle mani. Vediamo perchè.

Infatti, i bagni e le docce con acqua fredda sono un vero toccasana per la nostra salute. Quando il nostro corpo, soprattutto arrivando ad alte temperature estive, entra in contatto con l’acqua fredda apporta enorme benefici alla circolazione sanguigna. Per mantenere gli organi vitali al caldo aumenta la pressione sanguigna andando così a migliorare la circolazione. Bisogna però fare attenzione per chi soffre di patologie cardiache che potrebbero andare in conflitto con questi repentini cambiamenti sanguigni.

Ma non solo: l’acqua fredda aiuta anche ad eliminare i grassi in eccesso. Avere la costanza di alternare docce calde a docce fredde aiuterà a dimagrire. La sensazione di freddo in contrapposizione al caldo esterno, porterà il nostro corpo a ricercare al suo interno tutte le risorse necessarie a mantenere la giusta temperatura. Per fare questo andrà a bruciare le riserve di grasso. Il freddo dell’acqua a contatto con il corpo andrà ad agire sul grasso bruno, quello che mantiene la temperatura andando a utilizzare le riserve di grasso. In questo modo si andranno a bruciare le calorie e ad aiutare anche il metabolismo.

Stress e depressione da caldo eccessivo

In estate molte persone aumentano il proprio stato di stress e depressione proprio a causa delle alte temperature e dei fastidi che ne causano. Anche in questo caso un bagno o una doccia fredda, a seguito dell’impatto improvviso, andranno alleviare lo stato di stress inviando al cervello la richiesta di produzione di noradrenalina. Questa sostanza chimica se è carente nel nostro fisico può favorire la depressione. Un forte cambiamento di temperatura aiuta quindi a sistemare le carenze interne del nostro corpo. Per migliorare ancora di più lo stato psicofisico oltre alla doccia fredda o al bagno freddo, è consigliabile aggiungere essenze riequilibranti e detossinanti: lavanda e sandalo aiutano a combattere ansia e stress, muschio bianco, talco e felci saranno un modo ottimale per rinfrescare e rigenerare il corpo così come gli altri aromi utilizzati nell’aromaterapia in base allo stato in cui ci troviamo e alle nostre necessità e carenze del momento.

Pelle più tonica dopo una doccia fredda

A giovare di bagni e docce fredde sarà anche la pelle che diventerà più tonica e compatta. Il freddo aiuterà anche a tonificare i muscoli. La pelle diventerà meno grassa e più luminosa, i porti si restringono impedendo alle impurità di entrare e guadagnerà in compattezza. Inoltre lavarsi con acqua fredda permette alle pelle di non andare ad intaccare lo strato idrolipidico che la protegge. Pelle più compatta e tonica. Questa abitudine dovremmo imparare a mantenerla anche nei mesi più freddi, non solo per combattere il calore ma per mantenere la pelle sempre al meglio. L'acqua troppo calda andrebbe comunque sempre evitata per non danneggiare i tessuti e anche i capelli ne potrebbero soffrire.

