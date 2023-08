Sanremo: la Pigna è pronta per quattro giorni di Scambi Festival (foto e video)

Ha preso il via questa sera la terza edizione di Scambi Festival, realtà multicolore che per quattro giorni porta nel centro storico la voglia di stare insieme senza barriere di età, provenienza, storia, cultura. Senza differenze. Il primo appuntamento, come è ormai tradizione, è stato in piazza Cassini con la presentazione che ha visto protagonisti, oltre ai rappresentanti dell’associazione ‘Oltre’ che organizza il Festival, anche il vice sindaco di Sanremo Costanza Pireri e gli assessori Sara Tonegutti e Giuseppe Faraldi.

“Il nostro obiettivo è sposare realtà diversissime fra loro e connetterle con il medesimo fil rouge”, così lo staff di Scambi definisce il Festival che si basa su un ricco programma di laboratori paneuretici con l’obiettivo di unire, confrontarsi e crescere insieme.

Le interviste

Le serate di Scambi Festival

Giovedì 24

Dalle 21:30, contestualmente al cineforum estivo proposto dall’associazione Pigna Mon Amour, in piazza Santa Brigida sarà proiettato il film Kagemusha (1980), di Akira Kurosawa.

Subito dopo si svolgerà il Concerto Disegnato “Io sono invisibile” pensato da Stefano Pedro Porro e dal duo “La Casa in collina”. Stefano Pedro Porro ama sperimentare in campo artistico usando varie tecniche, prediligendo la pittura, la china e l’incisione. “La Casa in collina” è un duo strumentale basato sull’improvvisazione e sui torrenti che scavano i fianchi delle colline delle Langhe. Insieme, si uniscono per creare un viaggio multidisciplinare ed estemporaneo tra musica e arti visive.

Venerdì 25

La serata del venerdì sarà animata dalle note degli amici delle Late Night Sessions dalle 21:30 in piazza Santa Brigida. La ciurma “Late Night Sessions” sbarca sulle spiagge di Bussana con un semplice obiettivo: divertirsi suonando e cantando davanti agli scorci più belli che la Riviera può offrire. Nel corso del tempo, la carovana si è trasferita in numerose location dell’entroterra in cerca di nuovi terreni di sperimentazione. In questa particolare serata, amic3 e ospiti da tutta la Liguria si uniranno per contribuire all’energia inimitabile delle “Late”. In particolare, gli ospiti saranno i Gini Paoli, Dietro L’Angolo, e Peter Column!

Sabato 26

Dalle 19:30 piazza Santa Brigida si catapulterà tra le parole e la musica di “Cantautogramma”, uno spettacolo di Teatro-Canzone, ideato da Walter Lazzarin e Christian Gullone: uno scrittore e un cantautore, giocolando con le parole, si incontrano sul palco. Si susseguono svariate storie strane, spesso strimpellate, strabilianti sebbene semplici.

Dalle ore 21:00 abbiamo organizzato in piazza San Costanzo una serata in compagnia del Tenco Ascolta, il format del Club Tenco che dà la possibilità ad artistə emergenti di farsi ascoltare da un pubblico e dai membri del Direttivo del Club stesso. Il Tenco Ascolta in collaborazione con Scambi Festival vedrà uno speciale intreccio di generi e di artistə in vero stile Scambi. Si esibiranno i Claynuts, Christian Gullone, Pan Dan, e Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco.

Domenica 27

Con l’ultima serata del Festival speriamo di lasciavi con un dolce ricordo di questa terza edizione. Dalle 21:30 prenderà vita in piazza Santa Brigida un progetto di Musica Orizzontale intitolato “Riversando”. Non una semplice serata dove si beve, ce la si racconta e si ascolta musica, ma un qualcosa di diVerso: un riversarsi in una serata fatta di musica e di danza diVersificate e Vettoriali, realizzate da chi le plasma a chi le riceve. E viceVersa. Si esibiranno Orqan+Sonno, Olivia Contemporary Dance Project, Internet Breakfast, Uragano, Leonardo Sinopoli, Gelo Gelido+Coagula in Madness+Sonno, e Dj Stock Music.