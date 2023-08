Tutti pazzi per le caramelle al CBD light

Sapevi che ansia, stress e disturbi del sonno possono essere gestiti anche con le caramelle?

Le caramelle al CBD sono un prodotto legale e sicuro, proprio perché il CBD light (e tutti i prodotti CBD derivati dalla canapa) rispetta i limiti di legge sulla quantità del THC (meno dello 0,2%) e non crea dipendenza. Assumerle con moderazione aiuta a ripristinare il benessere psico-fisico, senza causare gravi effetti collaterali. Si tratta, dunque, di un metodo gustoso e naturale per alleviare ansia e stress e aiutare a dormire meglio, grazie ai loro effetti rilassanti, e a tenere a bada i dolori, per via degli effetti antinfiammatori di cui godono.

Caramelle gommose al CBD: come funzionano

Il CBD è una sostanza utile a favorire il corretto funzionamento dell’organismo, infatti in commercio esistono vari tipi di integratori che sfruttano i suoi benefici. Fra questi si annoverano le caramelle gommose al CBD, a base di olio di cannabidiolo, disponibili in diversi colori e gusti e con differenti livelli di concentrazione di CBD.

Ricorrere a questo prodotto naturale – purché sia certificato, legale e di qualità e, dunque, acquistato presso rivenditori autorizzati e specializzati – aiuta a migliorare il benessere quotidiano, soprattutto quello che riguarda la sfera psico-fisica.

In particolare, stanno spopolando due versioni di caramelle vegane al CBD con frutta fresca di Enecta, le CBDay Candies e le CBNight Candies, entrambe senza glutine. Le prime contengono CBD a spettro completo e sono molto apprezzate poiché permettono di affrontare la giornata più rilassati e aiutare il corpo ad alleviare ansia e stress. Le seconde, invece, oltre al CBD, sono a base di CBN e melatonina, due sostanze necessarie a migliorare la qualità del sonno, combattere l’insonnia, ripristinare il ritmo circadiano e, dunque, aiutare a dormire meglio.

In generale, dunque, gli effetti delle caramelle al CBD sono gli stessi di quelli ottenuti da altri prodotti il cui principale ingrediente attivo è il cannabidiolo, ossia rilassanti e antinfiammatori, grazie ai quali è possibile contrastare, oltre all’insonnia, altri disturbi comuni come il dolore cronico, l’emicrania, l’anoressia, l’obesità e l’epilessia.

Per evitare piccoli ma fastidiosi effetti collaterali (sonnolenza, senso di fatica, vomito, diarrea, bocca secca), le caramelle al CBD vanno assunte rispettando la dose giornaliera consigliata, che in genere è di 2 caramelle al CBD (una al mattino e una alla sera) se si desidera dare supporto al corpo in caso di ansia e stress, e 2 caramelle con estratto di canapa e melatonina (30 minuti prima di andare a letto) quando la funzione è quella di aiutare a dormire meglio. Per chi si sta avvicinando per la prima volta al CBD, si raccomanda di non superare queste dosi.

Perché scegliere le caramelle al CBD light?

I consumatori di CBD, ma anche i neofiti, generalmente scelgono di acquistare le caramelle al CBD per via della facilità e discrezione di assunzione e della durata dell’effetto, oltre al loro sapore piacevole e gustoso – molto più apprezzato rispetto al gusto dell’olio di CBD – poiché vengono arricchite da polpa, succo e aromi naturali di frutta fresca.

Ogni caramella gommosa, infatti, contiene un quantitativo specifico di CBD, dunque è semplice calcolare la quantità di cannabidiolo da assumere. Inoltre, si tratta di un prodotto discreto, per cui è possibile assumerlo ovunque e in qualunque momento e ottenere gli effetti benefici del cannabidiolo.

Per quanto riguarda la durata dell’effetto, le caramelle al CBD light, così come altri prodotti a base di CBD che vengono ingeriti, passano attraverso l’apparato digerente prima di entrare nel flusso sanguigno. Pertanto, il cannabidiolo e i grassi contenuti nelle caramelle hanno bisogno di più tempo per venire assimilati dall’organismo e iniziano a fare effetto dopo circa un’ora dall’assunzione ma, di conseguenza, i benefici per il corpo apportati dalle proprietà del CBD durano più a lungo.

Potrebbe, dunque, non essere il prodotto ideale per chi ha bisogno di ottenere subito gli effetti del CBD, ma è indicato per le persone che cercano un effetto sostenuto a lento rilascio, i cui effetti rilassanti possono durare dalle 4 alle 6 ore.

In conclusione, si ricorda che le caramelle al CBD sono prive di proprietà psicoattive, proprio perché la cannabis sativa da cui deriva il CBD contiene una percentuale bassissima di THC, dunque non verrà alterata in alcun modo la percezione di chi le consuma.