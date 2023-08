Sanremo: recupero della cappella Bottini nella Pigna, via all’appalto da 156 mila euro

Dopo la procedura di esproprio andata a buon fine ora è tempo di pensare ai lavori che restituiranno la cappella Bottini alla città. Un piccolo grande patrimonio storico nel cuore della Pigna che è pronto a tornare a disposizione della collettività.

L’intervento necessario per la sua sistemazione ha un importo di 156 mila euro ed è stato inserito all’interno del più ampio progetto ‘PignaUp’ finanziato grazie al Pinqua, il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare sostenuto da Regione Liguria.

Gli uffici di Palazzo bellevue di recente hanno approvato il progetto esecutivo per poi procedere alla pubblicazione del bando di gara per l’assegnazione dei lavori.

Poi il via all’intervento per restituire alla città la cappella Bottini e renderlo uno spazio culturale a disposizione della collettività.