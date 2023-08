A Ospedaletti omaggio a Pino Daniele, Fabrizio De Andrè e Katherine Mansfield

L'ultimo fine settimana di agosto vede una serie di proposte musical-culturali presso l'Auditorium comunale e nel centro storico di Ospedaletti, con omaggi a due fondamentali interpreti della canzona italiana.

Giovedì 24 agosto alle 21,30 presso l'Auditorium “La Festa in Giardino” omaggio a Katherine Mansfield 'Di Mare e d'Amore'. Viaggio nella canzone d'autore al sapore di sale con protagonista Chiara Ragnini cantautrice genovese

Venerdì 25 agosto alle 21,30 si terrà 'Auditorium in danza...' spettacolo di ballo a cura di Lumi Eventi presso l'Auditorium Comunale.

Sabato 26 agosto alle 21,30 per la rassegna 'Musica in Piazza' tributo musicale a Pino Daniele a cura di “Via Medina. The Pino Daniele Project' in Piazza Sant'Erasmo

Domenica 27 agosto alle 21,30 presso l'Auditorium Comunale “Musica e parole... pensando a Fabrizio De Andrè” a cura di Franziskani e i loro ospiti in concerto.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.