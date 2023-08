Sanremo, cade dal monopattino e si ferisce: 59enne trasportato in ospedale (Foto)

Mobilitazione di soccorsi in mattinata al sottopasso di Sanremo per aiutare un uomo di 59 anni che si è ferito in strada. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che, mentre stava percorrendo in monopattino il sottopasso delle Poste per accedere alla zona della marina, probabilmente a causa di alcune buche presenti sul manto stradale, sia stramazzato violentemente a terra a metà del percorso.

Sul posto sono intervenuti la Croce Verde Sanremo e la polizia locale per accertare quanto accaduto.

L'uomo, che si è ferito a braccia, gambe e volto, è stato trasportato all'ospedale di Sanremo in codice giallo.