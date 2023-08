Il Bordighera Book Festival spegne dieci candeline: al via quattro giorni dedicati ai libri (Foto e video)

Nella città delle palme, dal 24 al 27 agosto, torna il Bordighera Book Festival, che quest'anno spegne dieci candeline. L’edizione 2023 dell’unica fiera del libro ligure prenderà il via il 24 agosto alle 16 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura degli stand in corso Italia.

Case editrici provenienti da tutto il territorio italiano si riuniranno a Bordighera per proporre le novità editoriali. "E' la decima edizione e ora sono le case editrici che ci chiedono di partecipare. Vi saranno presentazioni di libri, laboratori, mostre e incontri. Quest'anno vi è una novità: nella sala rossa del Palazzo del Parco vi sarà la mostra fotografica 'L'ultima luna', un omaggio a Marilena Rigotti che con la sua riservatezza e sensibilità ha fotografato gli angoli più belli della città. Vuole essere un omaggio alla sua opera" - fa sapere l'assessore di Bordighera Melina Rodà - "Ringraziamo Gianluca Gazzano e Marzia Baldassarre di Bordighera Amor mio che si è adoperato a tirare fuori le foto più belle scattate dalla Rigotti. Un evento realizzato in collaborazione anche con l'associazione Delfi Arte e Sport".

"Donatella della libreria Mondadori Bookstore di Bordighera sa quanto sono attaccata al territorio, alla cultura e ai libri. Ho partecipato in tutti questi dieci anni, come cittadina, alla manifestazione e continuerò a farlo anche quest'anno, sia come amministrazione sia facendo una presentazione" - dice il consigliere comunale Barbara Bonavia.

Oltre all'area espositiva si svilupperà un settore riservato agli incontri letterati con autori locali e di fama nazionale, che saranno intervistati da giornalisti ed esperti. "La decima edizione propone quattro giorni di reading di lettura, incontri con personaggi per bambini, mostre e di area espositiva in corso Italia, un settore riservato agli incontri letterari con ospiti locali e di fama nazionale intervistati da giornalisti ed esperti con la formula dei caffè letterari presso i dehors dei locali della via. Nel centro città vi saranno tre postazioni per le presentazioni letterarie: una a lato sud (dehor Buga Buga), l'altra a nord lato corso Europa, da cui il nome, e da quest'anno una terza nel centro della via (dehor L'Angelo Bordigotto). Un’ulteriore postazione sarà ai Giardini Peynet, che si trovano davanti al Teatro del Palazzo del Parco, dove andranno in scena tre incontri serali. Il primo sarà un mix tra teatro e narrazione con Antonella Forte e 'La strega di Triora', nella seconda sera vi sarà Luca Pappagallo con 'Benvenuti a casa Pappagallo' mentre l'ultima sera vi sarà 'Il teatro canzone. Storia, artisti e percorsi', che prevede quattro artisti capitanati da Eugenio Ripepi" - svela l'organizzatrice Paola Savella - "Quest'anno verranno tanti autori e tante case editrici, anche nuove. Ci chiamano sia gli autori che le case editrice per partecipare. Quest'anno ci saranno l'autore televisivo Lorenzo Beccati, Mattia Villardita, vestito da Spiderman, Marco Grasso, che parteciperà con il procuratore aggiunto Francesco Pinto, Bruno Morchio, Marco Grasso, Marcello Cesena, il 'baronetto' Jean-Claude di 'Sensualità a corte', Carlo Piano, Luca Ammirati e molti altri. Avremo l'Accademia Balbo, che farà la sua mostra 'Oltre le parole...Visione, colore, emozione', il gattile di Ventimiglia con le volontarie dei Randagi Fortunati e il Fai. Inoltre, quest'anno si aggiunge lo stand di Asl1 per una campagna di screening e raccolta adesioni. Laura Calosso farà un'apertura e una chiusura. Inizierà con un incontro dal titolo 'Bordighera Grand Hotel, la luce del ponente ligure nei quadri di Monet' con Antonio Riccardi, poeta e manager dell'editoria e il presidente della Fondazione Pompeo Mariani Carlo Bagnasco e farà un abbinamento con la pittura di Monet. Chiuderà con la presentazione di 'Bordighera Grand Hotel'. Diamo molta attenzione al territorio. Ci saranno laboratori e animazione, un laboratorio musicale per famiglie con bimbi da 0 a 6 anni. Vi saranno tante cose per soddisfare tutti i gusti".

"In occasione dei 100 anni dalla nascita di Italo Calvino vi saranno due presentazioni: giovedì alle 19.15 allo Spazio Buga Buga Laura Guglielmi parlerà di 'Italo Calvino e Sanremo. Alla ricerca della città scomparsa' mentre domenica alle 17.30 allo Spazio Europa verrà illustrato 'Il giardino di Italo' di Enzo Fileno Carabba" - aggiunge Donatella Tralci della Mondadori Bookstore di Bordighera - "Da sottolineare giovedì 24 agosto la presentazione del libro 'La chiave d'oro' di George MacDonald, scrittore, poeta e ministro di culto cristiano scozzese che soggiornò molti anni a Bordighera. A lui si ispirarono molti scrittori tra i quali Tolkien e Lewis. Venerdì 25 agosto, invece, verrà presentato 'Il mondo dei fratelli Capek', cinque testi di una delle figure maggiori della letteratura europea, due illustrati dall'autore mentre altri due sono illustrati dal fratello Josef, pittore, grafico e scenografo".

L’evento culturale, che è inserito nel calendario delle manifestazioni estive della città di Bordighera, è organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Bordighera e ha il patrocinio del Comune e della Regione Liguria. E', inoltre, inserito nel calendario fieristico italiano. E’ un evento gratuito e aperto a tutti, sia agli appassionati di libri che potranno scoprire le novità delle case editrici provenienti da tutto il territorio nazionale, curiosità e libri difficilmente reperibili in libreria, sia ai curiosi che si potranno aggirare fra gli stand espositivi nel centro cittadino riscoprendo la cultura in “strada”.