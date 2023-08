Calvino e la luna: sabato serata al Planetario tra divulgazione letteraria e astronomia

Sabato 26 agosto, alle 21, il Planetario di Imperia ospiterà la serata di divulgazione letteraria e scientifica “La forma della luna - Italo Calvino e l’osservazione del cielo”, a cura della giornalista Alessandra Chiappori.

Un evento in collaborazione con il Comune di Imperia, Municipia, Solidarietà e Lavoro, il Comitato Antikythera e l’Osservatorio Astronomico del Righi di Genova.

La serata sarà dedicata a Italo Calvino e al suo rapporto di scrittore e intellettuale con le osservazioni celesti, in particolare con la luna. È prevista una speciale proiezione al Planetario di Imperia, accompagnata dal racconto della ricerca dell’autore e dalle sue stesse parole. Il centenario dalla nascita di Italo Calvino, che ricorre nel 2023, offre infatti l’occasione per indagare la luna in una circostanza particolare, il secondo plenilunio di agosto, la cosiddetta “Blue moon”, che si associa quest’anno alla posizione del satellite in perigeo, cioè nel punto della sua orbita più vicino alla Terra.

Accompagnati dalla proiezione di affascinanti immagini lunari, gli spettatori potranno viaggiare tra le pagine di Italo Calvino passando da un racconto all’altro e incontrando diverse descrizioni della luna. Alle chiacchiere si alterneranno letture di brani, da Marcovaldo, personaggio che già negli anni Cinquanta si interrogava sul problema dell’inquinamento luminoso, alla costante ricerca della natura in mezzo al cemento urbano, fino alle Cosmicomiche e a Palomar, progetti letterari che aprono a nuove prospettive di osservazione e ricerca e ad altrettanto inediti linguaggi letterari, ma offrono anche narrazioni oniriche, ironiche, e profonde riflessioni sullo sguardo umano nei confronti dei fenomeni celesti.

Se le condizioni meteo lo consentiranno, all’evento in Planetario seguirà un’osservazione della luna e del cielo al telescopio, con la guida dei planetaristi del Comitato Antikythera. "Per partecipare alla serata è possibile acquistare il biglietto tramiteVIVATICKET oppure direttamente in biglietteria prima dello spettacolo e fino ad esaurimento posti. Il Planetario si trova all’interno del museo navale e sarà aperto e visitabile prima dello spettacolo, acquistando il biglietto integrato. Costo del biglietto: solo planetario intero 12 €, ridotto 7,50 €; planetario + museo 15 €, ridotto10 €" - ricordano gli organizzatori.