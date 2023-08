Bordighera: ecco la tavola di orientamento, da Sant'Ampelio si vede fino a Cannes

Alla cerimonia di inaugurazione era presente il past President Augusto Berro che ha spiegato così l'iniziativa: "Siamo in un posto bellissimo e panoramico che si affaccia sulla Costa Azzurra. Molte persone si chiedono quali siano città e borghi che sembrano così vicini a Bordighera. Così abbiamo ritenuto opportuno, come fanno spesso in Francia, di donare una tavola di orientamento utile a individuare i nomi delle località. La tavola ha sicuramente una sua valenza turistica e questo vuole essere un omaggio che facciamo alla comunità e all'amministrazione comunale".



Questo service ha chiuso l'anno lionistico, con il passaggio a giugno, della guida dei Lions bordigotti al presidente Giovanni Amalberti, oggi impossibilitato a partecipare a causa di una indisposizione. La tavola è stata scoperta dalla presidente del Lions Club Ventimiglia Sonia Seno e dal vicesindaco di Bordighera, Marco Laganà. Il rappresentante dell'amministrazione comunale ha ringraziato per l'importante donazione, dicendo: "Siamo molto felici per questo dono. Continuate così. Abbiamo bisogno di voi come di tutte le altre associazioni che esercitano sul territorio. Grazie".