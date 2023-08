Seborga, il Principato festeggia San Bernardo: ecco il programma (Foto)

Scatta il conto alla rovescia per l’evento più atteso dell’anno a Seborga: la Festa di San Bernardo, Festa Nazionale del Principato, in programma domenica prossima, il 20 agosto. La festa torna quest’anno nel consueto formato pre-pandemia, con la tradizionale serata enogastronomica danzante.

Dopo la santa messa alle 18 presso la Chiesa di San Bernardo e la successiva processione, alle 19.15 circa la serata sarà inaugurata dal tradizionale sparo del cannone di benvenuto sul Belvedere di Piazza Martiri Patrioti e dall’esecuzione dell’inno nazionale del Principato, alla presenza della Principessa Nina e vi sarà la presentazione di due libri: “Gli Asburgo” di Raffaella Ranise, un viaggio tra i fasti e gli splendori di una delle più antiche e longeve dinastie della storia, e “Di lui… solo più una medaglia?” di Guido Donati, viaggio dei fratelli Giovanni e Donato Donati, compiuto nel 1961 nella Jugoslavia comunista di Tito, alla ricerca delle spoglie del terzo fratello Mario, bersagliere caduto al fronte vent’anni prima durante la Seconda Guerra Mondiale.

Alle 20 avrà luogo la cena in piazza Martiri e la serata danzante animata dall’Orchestra Primavera. Alle 20:45 S.A.S. la Principessa Nina farà il suo arrivo in piazza – accompagnata dal suo corteo che comprenderà anche il Sestiere Burgu di Ventimiglia – a bordo di una splendida Lancia Ardea Cabriolet del 1934, gentilmente messa a disposizione dai signori Lamberti di Ruote d’Epoca-Riviera dei Fiori. La Principessa terrà un breve saluto di benvenuto intorno alle 21 e verrà ufficialmente presentata la prima banconota dei luigini del Principato di Seborga. Finora, infatti, dal Medioevo sino ai giorni nostri, il Principato aveva solo emesso monete; la banconota sarà, dunque, la prima mai emessa nella storia di Seborga. La banconota, del valore di 3 luigini (circa 15 euro), è stata realizzata dal grafico slovacco Matej Gábriš, massimo esperto a livello mondiale nella realizzazione di banconote di fantasia; a lui è stato recentemente dedicato un articolo da parte dell’edizione slovacca della prestigiosa rivista Forbes. La banconota, che naturalmente recherà un ritratto della Principessa Nina, sarà disponibile per l’acquisto fin subito dopo la presentazione, sia presso il negozio fisico del Principato in Piazza della Libertà sia online sull’e-shop ufficiale del Principato. Attorno alle 22 spazio allo spettacolo degli Sbandieranti dei Sestieri di Ventimiglia e Musici del Libero Comune Marinaro.

Per tutto il giorno saranno, inoltre, liberamente visitabili l’Esposizione “Seborga com’era” in via Matteotti 13 e il Museo dei Luigini-Collezione Minervini e il Museo della Zecca in Vicolo Chiuso.