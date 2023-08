Sanremo chiama, i turisti rispondono: la campagna media ha fatto centro in Europa

Sono bastati pochi mesi per toccare con mano il ritorno della campagna media avviata dal Comune di Sanremo per promuovere la Città dei Fiori all’estero in vista dell’estate.

La pubblicazione del video e la successiva strategia pubblicitaria sono state portate avanti dall’assessorato al Turismo insieme al Tavolo del Turismo e con il braccio operativo dell’agenzia web RebelDigital. Una campagna suddivisa in due parti: prima il lancio del video, poi la sistemazione dei banner sui siti più visitati nei diversi Paesi.



Il target era chiaro: Sanremo voleva puntare sul Centro-Nord Europa. Un mercato florido e che ama l’Italia, la Liguria, il mare, il buon cibo e lo sport all’aria aperta. I dati forniti in questi giorni dalla Regione confermano il buon lavoro svolto da Comune e RebelDigital. Sono aumentati proprio i turisti del Nord Europa, in particolare gli scandinavi, e del Centro Europa, soprattutto gli svizzeri.





I numeri

La campagna video ha ottenuto in totale 4.731.236 visualizzazioni, ma il dato più interessante arriva dal VTR, l’indicatore che consente di capire chi ha guardato il video per intero: 74,96%. Svizzera e Belgio i Paesi con il VTR più alto. In generale tutti i Paesi hanno superato il 70%, il benchmark per questo tipo di formato.

La campagna display, invece, ha ottenuto 3.126.950 visualizzazioni con un CTR (l’indicatore che mostra chi realmente ha cliccato sul banner) dello 0,41%. In questo caso i più attivi sono stati svizzeri, belgi e italiani. Anche per la campagna display tutti i Paesi hanno superato il benchmark fissato in questo caso allo 0,08%.

Sono stati 6 i soggetti della campagna: Bussana, chiesa Russa, Madonna della Costa, San Siro, Santa Tecla, Villa Nobel e Villa Ormond. I più alti sul piano del CTR sono stati Villa Nobel e la chiesa Russa.

I commenti

“Visti i dati forniti da Regione Liguria, il target individuato è stato corretto - commenta l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi - abbiamo investito parecchie risorse con il Tavolo del Turismo e i risultati si sono visti, dove abbiamo investito abbiamo avuto un riscontro di arrivi”.

“I Paesi dai quali abbiamo avuto maggiore ritorno sono proprio quelli per i quali abbiamo fatto la campagna - aggiungono da RebelDigital - abbiamo lavorato per la strategia e il piano di marketing oltre alla costruzione della campagna insieme ai player che erano coinvolti: Rai, RaiPlay, con cui siamo accreditati, e Silverbullet. Inoltre abbiamo creato la realizzazione grafica e creativa per i video e per i banner. C’è soddisfazione soddisfatti perché siamo riusciti a lavorare in anticipo e abbiamo avuto il tempo di pianificare sia la parte creativa sia quella di produzione ottimizzando il budget che il Tavolo del Turismo aveva messo a disposizione. Tutto ciò che abbiamo realizzato è fatto di due anni e mezzo di lavoro insieme al Comune”.

Oltre alla campagna web, lo ricordiamo, Comune di Sanremo e RebelDigital, con il finanziamento del Tavolo del Turismo, hanno realizzato anche un’altra campagna di promozione con un video in collaborazione con Rai, trasmesso in centinaia di cinema in Italia e sulla piattaforma RaiPlay.