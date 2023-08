Coda di circa cinque chilometri in autostrada a causa di un incidente stradale verificatosi in serata tra Bordighera e Ventimiglia, all'altezza di Camporosso, in direzione Francia.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Bordighera, un'automedica del 118 e gli addetti dell'Autostrada dei Fiori per soccorrere due feriti.

Il traffico, già intenso a causa degli spostamenti dei vacanzieri estivi in occasione del ponte di Ferragosto, ha subito ulteriori rallentamenti.