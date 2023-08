Sanremo: serata di controlli per la Polizia Municipale, 85 mezzi verificati e 14 verbali (Foto)

Serata di controlli, quella di ieri a Sanremo per la Polizia Municipale. Con tre pattuglie e sei agenti sono state messe in atto una serie di verifiche nell’ambito della prevenzione per la sicurezza in città.

Sono stati controllati 85 veicoli, tra auto e moto con l’accertamento di 14 violazioni tra cui: dispositivi inefficienti (marmitte rumorose), cinture, uso dei telefonini, mancanza di precedenza ai pedoni sulle strisce.

In totale sono stati sottratti 23 punti su alcune patenti, per le diverse casistiche. I controlli della Municipale proseguiranno nel corso delle serate a cavallo di Ferragosto per la sicurezza di residenti e turisti.