Cinghiali avvistati tra le case di Riva Ligure, scatta l'ordinanza del sindaco Giuffra

A Riva Ligure è scattata una ordinanza per arginare le incursioni dei cinghiali vicino alle case. Numerose le segnalazioni che sono arrivate all'attenzione del Comune, tanto che il sindaco Giorgio Giuffra si è fatto carico personalmente di effettuare sopralluoghi, anche in orario notturno, per verificare la situazione insieme ai cittadini.

"Per fortuna non ci sono stati ancora danni ma c'è oggettivamente un problema da risolvere. Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di cinghiali sotto le abitazioni (nella foto, un esemplare in via Pastonchi ndr) e i cittadini vivono questa situazione con preoccupazione" - spiega il sindaco di Riva Ligure.

La pista ciclabile è la linea di demarcazione. "Per il momento non si sono spinti oltre. - aggiunge Giuffra - In base a quanto ricostruito, presumiamo si tratti di alcuni esemplari, forse una famiglia che si muove lungo la direttrice del rio Caravello, andando a cercare cibo nelle campagne o peggio, nei bidoni della spazzatura".

Da qui, l'idea di emanare una ordinanza contro chi lascia scarti di cibo incustoditi alla mercé degli animali. Il provvedimento impone anche ai proprietari dei terreni in stato di abbandono di intervenire per tenerli puliti. In altre parole si invita la comunità ad adottare comportamenti e attenzioni che non invoglino i cinghiali a spostarsi dalle zone boschive verso il centro abitato di Riva Ligure.

"L'ordinanza è un primo passo concreto per tentare quantomeno di arginare il fenomeno. La Polizia Locale farà il possibile per farla rispettare compatibilmente con il numero di agenti a disposizione del comando e con le esigenze legate al periodo estivo e alla massiccia presenza di turisti sul territorio. Da parte degli agenti c'è già una attività in corso con la mappatura di tutti quei terreni non curati e già attenzionati dal problema cinghiali. L'obiettivo è di risalire ai proprietari e sensibilizzarli sul problema" - precisa Giuffra.