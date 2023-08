Sanremo, "parcheggi abusivi nella città vecchia": la segnalazione

Un lettore ci ha scritto per segnalare la presenza giornaliera di parcheggi abusivi nella città vecchia di Sanremo.

"Non capisco come si possa tollerare il parcheggio all'Inter della città vecchia. Ieri scendendo dal Santuario della Madonna della Costa ho notato auto in divieto di sosta sul selciato, auto che hanno invaso una zona vietata da paletti spaccando in modo irreversibile il selciato, nei pressi di piazza San Costanzo, auto parcheggiate dove c'è divieto di sosta e di fermata. Se vogliamo valorizzare a livello turistico la città vecchia non può e non deve diventare un parcheggio abusivo" - fa sapere il lettore, Alessandro P.

"I vigili devono fare delle multe e non limitarsi a sanzionate chi passa a 55 kmh dove il limite è a 50 perché equivale a rubare dei soldi oltre a non servire a niente se si parla di sicurezza. È utile solo a incassare dei soldi e il sindaco Biancheri si dovrebbe vergognare di usare simili giochetti per incassare soldi. Stesso discorso vale per l'autovelox in Aurelia Bis, ho preso una multa per eccesso di velocità, 72 kmh invece di 70 in una strada che secondo le regole del Codice della Strada dovrebbe essere addirittura 110 kmh, dunque un altro furto, vergogna" - sottolinea.